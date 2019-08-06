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В Японии испытали летающую маршрутку

Япония представила летающий автомобиль.

Он может ездить по дорогам, а потом преодолевать дистанцию воздухом.

Новинка, которую разработали японские специалисты, испытали на поле. Аэро-авто дважды успешно поднималось в воздух на минуту, и осуществило мягкую посадку.

Уже через три года японцы планируют использовать авто для доставки грузов, а также во время спасательных операций.

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Впоследствии планируют и перевозить пассажиров, как маршрутное такси.

К слову, Mitsubishi обновила один из своих самых успешных внедорожников – Pajero Sport третьего поколения.

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