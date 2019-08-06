В Японії випробували літаючу маршрутку
Японія представила літаючий автомобіль.
Він може їздити дорогами, а потім долати дистанцію повітрям.
Новинку, яку розробили японські спеціалісти, випробували на полі. Аеро-авто двічі успішно піднімалося у повітря на хвилину, і здійснило м’яку посадку.
Вже за три роки японці планують використовувати авто для доставки вантажів, а також під час рятувальних операцій.
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Згодом планують і перевозити пасажирів, як маршрутне таксі.
До слова, Mitsubishi оновила один зі своїх найуспішніших позашляховиків – Pajero Sport третього покоління.
2019-08-06
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