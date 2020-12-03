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Вакцинироваться или нет: какова ситуация с прививками в Украине

Согласно данным ВОЗ, ежегодно около 3 млн людей в мире спасает плановая иммунизация от инфекционных заболеваний. Сформировать коллективный иммунитет можно только в результате охвата вакцинацией 95% населения.

Сейчас мир разделился на два лагеря: за вакцинацию и против. В чем преимущества прививки и какая с этим ситуация в Украине, расскажут Факты ICTV.

Вакцинация защищает от 10 смертельных инфекционных болезней. Кроме того, она является обязательной в соответствии с законами Украины О защите населения от инфекционных болезней и О защите санитарного и эпидемиологического благополучия населения.

Если человек не желает получить прививку, он должен написать официальный отказ.

Читайте: Вакцинация — за и против. Как защитить свою жизнь и не навредить здоровью: советы врача

Сколько украинцев готовы вакцинироваться

Согласно социологическому опросу группы Рейтинг, более 50% граждан Украины выразили намерение сделать прививку, если она будет бесплатной.

Среди них значительная часть пожилых людей и жителей сел. Однако платить за вакцинацию согласились лишь 40% респондентов.

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