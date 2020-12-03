Вакцинуватися чи ні: яка ситуація зі щепленнями в Україні

Згідно з даними ВООЗ, щорічно близько 3 млн людей у світі рятує планова імунізація від інфекційних захворювань. Сформувати колективний імунітет можна лише в результаті охоплення вакцинацією 95% населення.

Нині світ поділився на два табори: за вакцинацію та проти. У чому переваги щеплення та яка з цим ситуація в Україні, розкажуть Факти ICTV.

Вакцинація захищає від 10 смертельних інфекційних хвороб. Крім того, вона є обов’язковою відповідно до законів України Про захист населення від інфекційних хвороб і Про захист санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Якщо людина не бажає отримати щеплення, вона має написати офіційну відмову.

Читайте: Вакцинація – за і проти. Як захистити своє життя і не нашкодити здоров’ю: поради від лікаря

Скільки українців готові вакцинуватися

Відповідно до соціологічного опитування групи Рейтинг, понад 50% громадян України висловили намір зробити щеплення, якщо воно буде безкоштовним.

Серед них значна частина людей літнього віку та мешканців сіл. Однак платити за вакцинацію погодилися лише 40% респондентів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.