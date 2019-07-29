Валерия Фурман из Кривого Рога победила на Черноморских играх-2019

28 июля победителей выбрали на семнадцатом всеукраинском благотворительном детском фестивале Черноморские игры. На конкурсе боролись более 600 детей из разных уголков страны.

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После отбора из более 600 претендентов в Скадовск приехали 46 вокалистов из разных уголков страны. И вот накануне вечером из победителей в семи номинациях жюри выбрало лучшего.

15-летняя Валерия Фурман из Кривого Рога завоевала гран-при. Девушка покорила жюри и зрителей песней Галочки в стиле фолк.

Валерия поет с 5 лет, она сторонница стиля этно-фолк, работает над аранжировкой песен, планирует посвятить себя музыке и уже поступила в эстрадное училище.

На гала-концерте на сцене фестиваля пели и его выпускники прошлых лет.

Юрия Тимофеева с Время и стекло, Юлия Санина с THE HARDKISS и Настя Каменских.

В 2019 году фестиваль подарил зрителям выступления почти двух десятков популярных исполнителей. За конкурсом и успехами маленьких певцов наблюдали сотни тысяч пользователей социальных сетей и миллионы телезрителей. Поэтому организаторы уверяют: Черноморским играм 2020 – быть.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о том, как в Скадовске стартовали Черноморские игры 2019.

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