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Валерія Фурман з Кривого Рогу перемогла на Чорноморських іграх-2019

28 липня переможців обрали на сімнадцятому всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі Чорноморські ігри. На конкурсі боролося понад 600 дітей з різних куточків країни.

ЧитайтеЧорноморські ігри 2019: українські пісні та нові зірки

Після відбору з понад 600 претендентів до Скадовська приїхали 46 вокалістів із різних куточків країни. І ось напередодні ввечері з переможців у семи номінаціях журі обрало найкращого.

15-річна Валерія Фурман з Кривого Рогу виборола гран-прі. Дівчина підкорила журі і глядачів піснею Галочки у стилі фолк.

Валерія співає з 5 років, вона прихильниця стилю етно-фолк, працює над аранжуванням пісень, планує присвятити себе музиці і вже вступила до естрадного училища.

На гала-концерті на сцені фестивалю співали і його випускники минулих років.

Юрія Тимофєєва з Время і стекло, Юлія Саніна з THE HARDKISS і Настя Каменських.

2019 року фестиваль подарував глядачам виступи майже двох десятків популярних виконавців. За конкурсом і успіхами маленьких співаків спостерігали сотні тисяч користувачів соціальних мереж і мільйони телеглядачів. Тож організатори запевняють: Чорноморським іграм-2020 – бути.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про те, як у Скадовську стартували Чорноморські ігри 2019.

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