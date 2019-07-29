Валерія Фурман з Кривого Рогу перемогла на Чорноморських іграх-2019
28 липня переможців обрали на сімнадцятому всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі Чорноморські ігри. На конкурсі боролося понад 600 дітей з різних куточків країни.
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Після відбору з понад 600 претендентів до Скадовська приїхали 46 вокалістів із різних куточків країни. І ось напередодні ввечері з переможців у семи номінаціях журі обрало найкращого.
15-річна Валерія Фурман з Кривого Рогу виборола гран-прі. Дівчина підкорила журі і глядачів піснею Галочки у стилі фолк.
Валерія співає з 5 років, вона прихильниця стилю етно-фолк, працює над аранжуванням пісень, планує присвятити себе музиці і вже вступила до естрадного училища.
На гала-концерті на сцені фестивалю співали і його випускники минулих років.
Юрія Тимофєєва з Время і стекло, Юлія Саніна з THE HARDKISS і Настя Каменських.
2019 року фестиваль подарував глядачам виступи майже двох десятків популярних виконавців. За конкурсом і успіхами маленьких співаків спостерігали сотні тисяч користувачів соціальних мереж і мільйони телеглядачів. Тож організатори запевняють: Чорноморським іграм-2020 – бути.
Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про те, як у Скадовську стартували Чорноморські ігри 2019.