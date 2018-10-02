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Убивают беременными и вырезают плод. Как остановить уничтожение китов

Наблюдение за китами – целое туристическое направление в Исландии, гиды – профессиональные биологи.

Туристы на лодочках, подходят вплотную к животным, такая экскурсия стоит 200 долларов, на большом корабле – вдвое дешевле.

Спрос на такие экскурсии – огромный. Государство заинтересовано в туристах, и оно в 2006 году сняло мораторий на китобойный промысел.

Охотятся на кита гарпуном, который весит 70 кг. Животное не сразу умирает, мучается еще минут 40. Китобои заботятся только о том, чтобы не убить синего кита, разрешение есть только на финвалов.

– Вылавливают и беременных самок. Видно, как из мяса, с кита, вытягивают этот плод. Наконец, правительство должно этим заняться, заставить их остановить это, – комментирует гид Меган Витикер.

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Закон позволяет вылавливать 161 животное в год. Главный покупатель мяса китов – Япония, а главный аргумент целесообразности бизнеса – стойка популяция финвалов.

К слову, Факты ICTV писали, как в Польше спасают бездомных животных.

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