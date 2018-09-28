Почему в Украине пришел в упадок речной флот и как его воскресить

Железная дорога или автотранспорт уже не справляются с украинским экспортом, великолепные урожаи и финансовые ожидания фермеров разбиваются о весовые автоограничения или отсутствие мощностей поездов.

Сейчас перевезти зерно становится настоящим испытанием. Нашли выход на Николаевщине. Там восстановили переправы баржами.

Это хоть и дольше, но экологичнее и дешевле. И в масштабах страны это – капля в море, водой у нас транспортируют меньше процента грузов, а о потенциале Днепра или Южного Буга полностью забыли.

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Прежде всего, нужно установить прозрачные правила игры – принять закон о Водном транспорте. Два проекта документа уже более трех лет лежат в парламенте.

К слову, как заработать на бобовых – украинцы знают и практикуют. Ведь бобовые входят в 5 самых прибыльных культур.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 19:42



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