Вбивають вагітними і вирізають плід. Як зупинити нищення китів

Спостереження за китами – цілий туристичний напрямок в Ісландії, гіди – фахові біологи.

Туристи на човниках, підходять впритул до тварин, така екскурсія коштує 200 доларів, на великому кораблі – вдвічі дешевше.

Попит на такі екскурсії – величезний. Держава зацікавлена в туристах, і вона у 2006 році зняла мораторій на китобійний промисел.

Полюють на кита гарпуном, який важить 70 кг. Тварина одразу не помирає, мучиться ще хвилин 40. Китобої дбають лише про те, щоб не вбити синього кита, дозвіл є лише на фінвалів.

– Виловлюють і вагітних самок. Видно, як із м’яса, із кита, дістають цей плід. Кінець кінцем, уряд повинен цим зайнятися, змусити їх зупинити це, – коментує гід Меган Вітікер.

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Закон дозволяє виловлювати 161 тварину на рік. Головний покупець м’яса китів – Японія, а головний аргумент доцільності бізнесу – стійка популяція фінвалів.

До слова, Факти ICTV писали, як у Польщі рятують бездомних тварин.

Опубліковано Жовтень, 02 в 14:02



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