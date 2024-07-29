Убийство Фарион: кто заказал экс-нардепа и о чем молчит подозреваемый и не говорят следователи

25 июля в Днепре спецназовцы задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний студент. Журналисты-расследователи проекта Слідство.Інфо раскрыли имя и другие детали. По их данным, якобы это Вячеслав Зинченко. Парень играл в юношеской футбольной команде, а в прошлом году заочно поступил в Днепровский государственный университет внутренних дел и учился по специальности Право.

Идентифицировать подозреваемого правоохранителям удалось по многочисленным кадрам с камер видеонаблюдения. Во Львове он успел поменять три квартиры. Все — с балконами и недалеко от центра.

По словам военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, сложилось впечатление, что парень отвлекал своей персоной внимание от других людей, которые там находились.

И еще одна важная деталь. Подозреваемый постоянно менял одежду, чтобы его не отслеживали. Больше всего он запомнился красным блайзером, черной шляпой и большими темными велоочками. Возможно, так было сделано намеренно?

— С таким же успехом можно было одеться в костюм Рональда Макдональда и ходить вокруг этого дома. Он действительно привлекал к себе внимание. Этой шляпой, этими очками. Мое личное мнение, что, возможно, его кто-то использовал, — говорит Ступак.

Известно, что планировать преступление подозреваемый начал с середины мая. Тогда стал искать оружие и одежду. Но именно он сделал выстрел? Этот момент камеры видеонаблюдения не зафиксировали. Действовал один или имел сообщников? Ответы на эти вопросы еще предстоит отыскать следователям. Но правоохранители уже сейчас убеждены: подозреваемый был лишь исполнителем.

— Первый вопрос — логичен, где он взял деньги? Потому что проживание, 10 ночей, это примерно 10 тыс. грн, еще питание, еще вещи. Из переписок мы примерно знаем откуда они поступали, — сказал глава МВД Игорь Клименко.

Кто может быть заказчиком этого убийства? И здесь еще одна интересная деталь. Журналисты-расследователи проекта Схемы исследовали: подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ и на страницы в соцсетях, принадлежащих российским движениям неонацистов и националистов. И судя по его сообщениям и сам поддерживал эти взгляды.

Первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко сообщил, что они проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого находится на территории РФ.

Что известно о группировке NS/WP

Интересно, что через 5 дней после убийства экс-нардепа в российских пабликах появилось такое сообщение. “Манифест” неизвестного, который берет на себя ответственность за это преступление. И вроде бы видео того, как все произошло. Но это мгновенно подхватывают и разгоняют российские пропагандисты.

А еще на видео есть вотермарк, который принадлежит группировке NS/WP, которую в пабликах РФ называют неонацистской. А того, кто взял ответственность за преступление — его «автономным участником».

Из открытых источников удалось узнать, что это национал-социалистическая группировка ультраправого направления.

Это движение зародилось в России в середине нулевы, а второе дыхание получило в начале 2020-х. Участники преимущественно были несовершеннолетними и сбивались в банды. На их счету — тысячи расистских нападений и сотни убийств. Они охотились на мигрантов из Азии, Африки, кавказцев или ромов, а также бездомных.

Но в РФ это вроде бы запрещенная организация. Но не все так однозначно, — говорят наши эксперты.

— Это проект ФСБ-шный, об этом говорили в свое время разные так называемые хорошие русские, и они говорили о том, что это ФСБ проект, — говорит исполнительный директор Украинского Института будущего Вадим Денисенко.

Подобных организаций в России множество. Интересная история и с самим манифестом. Там полно нарративов Кремля. То есть, где его писали — можно понять.

— Заявили о том, что за этим стоят национал-социалисты белой расы, которые говорят на русском языке на территории Украины. Которые убивают Ирину Фарион, и перед этим делают, российские шовинисты делают, или российские социал-националисты делают, заявление о том, что они борются за идеалы Майдана. То есть там набор всех клише, которые только можно придумать, — говорит Денисенко.

Но почему в качестве жертвы была выбрана именно Фарион?

Во время обыска оперативники нашли в телефоне подозреваемого письмо. Кому он его адресовал — неизвестно… Но, возможно, там тоже могут быть ниточки к заказчикам. Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский сказал, что подозреваемый «понимал, что может пойти что-то не так, и поэтому для себя готовил такой текст».

Своей вины молодой человек сейчас не признает, со следствием не сотрудничает. Правоохранители утверждают: подозреваемый имел целый список потенциальных жертв.

Но какая ключевая цель? Очевидно, расчет был на то, чтобы вызвать внутренний конфликт в Украине. Кому это выгодно? Догадаться тоже не сложно. Похоже на то, что это могла быть целая спецоперация. Но в Кремле снова просчитались.

— Мысль была такова, что будет между собой ссориться часть людей, которые поддерживали идеи Фарион, и те, кто к ней относился, скажем так, мягко контроверсионно. Ничего подобного не произошло, потому что несмотря на то, что происходили определенные дискуссии или даже перепалки в Facebook между этими группами, но в то же время обе группы вышли на одну и ту же идею, что за этим стоят россияне и главный наш враг — Россия, — говорит Денисенко.

Но в этом плане может быть еще один этап, который россияне попытаются запустить дальше. Главная цель — это внести раздор в коалицию стран, которые поддерживают Украину. Чтобы, например, сорвать дальнейшие поставки оружия. И все эти гибридные методы агрессорки давно знакомы нашим западным партнерам. Поэтому и этот этап обречен на провал.

