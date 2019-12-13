Убийство Шеремета: реакция юристов на доказательства по делу

Еще летом в третью годовщину со дня гибели журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители признавали – ни одного подозреваемого у них нет. И менее чем за полгода следствие называет сразу 5 подозреваемых, организатора, обстоятельства, показывает схему, кто и как закладывал взрывчатку. Допросили почти 4 тыс. свидетелей, провели полсотни экспертиз, проанализировали 80 млн телефонных разговоров.

Следователи обнародовали телефонные записи, видеосъемки, рассказали, как идентифицировали главных подозреваемых. Походку подозреваемых анализировал Национальный исследовательский институт и известный британский эксперт. По результатам этой экспертизы и определили, что взрывчатку закладывала якобы волонтер Юлия Кузьменко, ей помогал и был организатором преступления бывший атошник Андрей Антоненко.

Обнародованое не тянет на доказательства, которые собирали более 3 лет, – считает адвокат Маси Найем. Он отстранился от защиты из-за конфликта интересов, так как дружил с Павлом Шереметом. Но имеет относительно опубликованных фактов свое мнение. Главный мотив по версии следствия дестабилизация ситуации в Украине – считает неубедительным.

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Следствие показывает связь в разговорах с разными преступлениями. Приводит идентификацию по фото еще одну участницу – Яну Дугарь. А еще фрагменты разговоров, где о Павле Шеремете говорят другие участники – супруги Геращенко, известные в военной среде под позывными Пума и Буча. Их задержали ранее по подозрению в организации другого убийства на Ивано-Франковщине.

Идентификация по одежде или внешности – распространенная и допустимая практика, – говорят юристы. Задача прокурора будет доказать, задача адвоката – опровергнуть. Например, тот факт, что на фото – один и тот же человек. Что доказательства должно оценивать не следствие и не телезрители, а суд – убежден и бывший руководитель следственного управления СБУ Василий Вовк. Он считает, что проводить пресс-конференцию было преждевременно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как суд избирает меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета.

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