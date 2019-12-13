Суд избирает меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета
В Печерском суде столицы двум подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, начнут избирать меру пресечения.
К пяти утра правоохранители по этом деле обыскивали помещение волонтеров Натальи и Евгения Акастьолових. Из квартиры изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрирован охотничий карабин.
Читайте: Дело Шеремета: что известно о волонтерах Акастеловых
Этой же ночью обыскали и квартиру Юлии Кузьменко. По словам адвоката у нее изъяли личные вещи, взрывчатки не нашли.
Дело другого подозреваемого – добровольца и музыканта Андрея Антоненко, в которого 12 декабря провел обыск, также рассмотрит суд. В то же время, командование ССО Вооруженных сил Украины, где служит Антон, дало бойцу положительную характеристику.
Также стало известно, что одна из подозреваемых в убийстве имеет алиби – народный депутат от партии Европейская солидарность, ветеранка Яна Зинкевич предоставила справку, что Яна Дугарь на момент совершения преступления находилась в зоне проведения АТО.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следователи обнародовали лишь 5% всей информации об убийстве Павла Шеремета.
Напомним, полиция считает, что организатором убийства Шеремета был музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко.