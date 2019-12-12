Убийство Шеремета: как МВД вышло на подозреваемых

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня задержали фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди них – бывший АТОшник Андрей Антоненко и известная военная медик и волонтер Юлия Кузьменко. У них дома полиция, продолжается обыск. На место выехали адвокаты. Сейчас их подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Брифинг в МВД начали с видео мужчины и женщины, которые якобы подкладывали взрывное устройство под автомобиль гражданской жены Шеремета – Алены Притулы. В МВД уверяют, что к распознаванию мужчины и женщины по походке, хромоте и одежде привлекали лучших специалистов мира.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров Верю

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Из версий – покушение на владельца автомобиля руководителя сайта Алену Притулы, бытовая ситуация, профессиональная деятельность Шеремета, следствие останавливается на четвертой – дестабилизация ситуации в стране. Видео того, как мужчина и женщина закладывают взрывчатку в авто, появилось в сети через несколько дней после преступления.

Еще к причастности к убийству подозревают и супругов Грищенко, которых подозревают в еще одном убийстве. Приобщают к делу и еще одну женщину – Яну Дугаль, котрая за день до убийства Павла Шеремета фотографировала печально известный автомобиль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.

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