Вбивство Шеремета: реакція юристів на докази у справі

Ще влітку у треті роковини з дня загибелі журналіста Павла Шеремета українські правоохоронці визнавали – жодного підозрюваного в них нема. Та менш ніж за півроку слідство називає одразу 5 підозрюваних, організатора, обставини, показує схему, хто і як закладав вибухівку. Допитали майже 4 тис. свідків, провели півсотні експертиз, проаналізували 80 млн телефонних розмов.

Слідчі оприлюднили телефонні записи, відеозйомки, розповіли, як ідентифікували головних підозрюваних. Ходу підозрюваних аналізував Національний дослідний інститут та відомий британський експерт. За результатами цієї експертизи і визначили, що вибухівку закладала начебто волонтерка Юлія Кузьменко , їй допомагав і був організатором злочину колишній атовець Андрій Антоненко.

Оприлюднене не тягне на докази, які збирали понад 3 роки, – вважає адвокат Масі Наєм. Він усунувся від захисту через конфлікт інтересів, бо товаришував із Павлом Шереметом. Але має щодо опублікованих фактів свою думку. Головний мотив за версією слідства дестабілізація ситуації в Україні – вважає непереконливим.

Читайте: Вбивство Шеремета: як МВС вийшло на підозрюваних

Слідство показує зв’язок у розмовах з різними злочинами. Наводить ідентифікацію по фото ще одну учасницю – Яну Дугарь. А ще фрагменти розмов, де про Павла Шеремета говорять інші учасники – подружжя Геращенків, відомі у військовому середовищі під позивними Пума і Буча. Їх затримали раніше за підозрою в організації іншого вбивства на Івано-Франківщині.

Ідентифікація за одягом чи зовнішністю – поширена і допустима практика, – кажуть юристи. Завдання прокурора буде довести, завдання адвоката – спростувати. Наприклад, той факт, що на фото – одна й та ж людина. Що докази має оцінювати не слідство і не телеглядачі, а суд – переконаний і колишній керівник слідчого управління СБУ Василь Вовк. Він вважає, що проводити прес-конференцію було передчасно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.