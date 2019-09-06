Вовремя обнаружить рак: что такое онкоскрининг и где пройти тест

В цивилизованных странах онкобольные выздоравливают гораздо чаще чем в Украине. В частности потому, что болезнь обнаруживают на ранних стадиях. Или же люди со склонностью своевременно корректируют свой образ жизни, питание.

Регулярно наведываться на осмотры к врачу – это требование страховых компаний, которым дешевле предупреждать чем лечить болезни. Для здоровых людей после 45 лет на западе есть набор тестов, которые доказали свою эффективность, сделать их несложно и в Украине.

Одно из главных правил – это не бояться.

Для начала можно за 5 минут пройти тест на сайте медицинского центра. Вопросы простые, но в то же время обоснованные исследованиями.

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Пол, возраст, вес, цвет глаз и кожи, насколько часто едите сосиски, колбасы или красное мясо – лишь некоторые из вопросов. После этого у обычного человека старше 45 лет есть возможность задуматься над корректировкой своего образа жизни, питания и можно наведаться к врачу на осмотр. В цивилизованных странах есть понятие онкоскрининг.

Скрининг включает колоноскопию или анализ на кровь в кале, маммографию, компьютерную томографию для курильщиков, а также PAP-тест при обследовании шейки матки.

Для профилактики этой болезни врачи советуют делать детям от 9 лет прививки от папилломы вируса. А для профилактики недугов с печенью прививаться от гепатита В. В то же время врач отмечает, что ультразвуковое исследование или распространенные онкомаркеры не эффективны в скрининге.

А для людей, у которых родственники имели рак молочных желез, простаты и яичников стоит обратить внимание на тест BRCA, чтобы выяснить поврежден и у них самих этот ген. Также человек должен следить за своими родинками, если их более 50 – обязательно.

С помощью таких несложных вещей как скрининг вы будете следить за своим здоровьем, пищевыми привычками и избавляться вредных. А также есть возможность обнаружить болезнь в самом начале, когда высокие шансы ее преодолеть, а значит, прожить дольше и активнее.

Напомним, в Киеве врачи за взятки выдавали бесплатные лекарства для онкобольных.

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