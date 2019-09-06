Вчасно виявити рак: що таке онкоскрінінг і де пройти тест

У цивілізованих країнах онкохворі одужують набагато частіше аніж в Україні. Зокрема тому, що недугу виявляють на ранніх стадіях. Або ж люди зі схильністю своєчасно корегують свій спосіб життя, харчування.

Регулярно навідуватись на огляди до лікаря – це вимога страхових компаній, яким дешевше попереджати аніж лікувати хворобу. Для здорових людей після 45 років на заході є набір тестів, які довели свою ефективність, зробити їх нескладно і в Україні.

Одне з головних правил – це не боятися.

Для початку можна за 5 хвилин пройти тест на сайті медичного центру. Запитання прості, але водночас обґрунтовані дослідженнями.

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Стать, вік, вага, колір очей та шкіри, наскільки часто їсте сосиски, ковбаси або червоне м’ясо – лише деякі із запитань. Після цього у звичайної людини віком після 45 років є нагода замислитись над корегуванням свого способу життя, харчування та й можна навідатись до лікаря на огляд. У цивілізованих країнах є поняття онкоскрінінг.

Скрінінг включає колоноскопію або аналіз на кров у калі, мамографію, комп’ютерну томографію для паліїв, а також PAP-тест при обстеженні шийки матки.

Для профілактики цієї недуги лікарі радять робити дітям від 9 років щеплення від папіломи-вірусу. А для профілактики недуг із печінкою вакцинуватись від гепатиту В. У той же час лікар зауважує, що ультразвукове дослідження або ж розповсюджені онкомаркери не є ефективними у скрінінгу.

Натомість для людей, у яких родичі мали рак молочних залоз, простати та яєчників варто звернути увагу на тест BRCA, аби з’ясувати чи пошкоджений і у них самих цей ген. Також людина має пильнувати за своїми родимками, якщо їх понад 50 – обов’язково.

За допомогою таких нескладних речей як скрінінг ви будете пильнувати за своїм здоров’ям, харчовими звичками та позбавлятися шкідливих. А також є можливість виявити недугу на початку, коли високі шанси її подолати, а отже, прожити довше і активніше.

Нагадаємо, у Києві лікарі за хабарі видавали безкоштовні ліки для онкохворих.

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