Учителя из Британии и США. Почему иностранцы едут работать в Радовель на Житомирщине

Два года назад в селе Радовель на Житомирщине возвели школу будущего — комфортную, просторную, и с современным оборудованием. Учителей собирали по всей стране. Претендентов было до 200 на одно место. Отбор прошли лучшие.

Зарплата здесь не хуже, чем в столице, а условия труда — лучше. Напротив школы возвели энергосберегающее жилье, для педагогов оно бесплатное.

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Проект восстановления села четыре года назад начал местный меценат и бизнесмен Михаил Весельский. Он вернулся в родной Радовель чтобы сделать из него образцовое село.

Свое село называет европейским. Всюду строит велодорожки и уже установил зарядную станцию ​​для электрокаров.

Для изучения английского пригласил иностранцев. Причем обучают здесь не только детей, но всех желающих.

Британка Лола в селе более полугода. Радовель ее пленил, поэтому уже осваивает украинский. Жить в селе нравится и американцу Блейку, самому старшему его ученику более 60 лет.

Гордость села — местный стадион. Его строят по стандартам УЕФА. Немного меньшее поле уже готово, дети здесь постоянно.

Сначала селяне к идеям земляка отнеслись недоверчиво. Теперь радуются, что кроме новой школы имеют и европейскую медицину. Уже два года вместо старого УАЗа к местным приезжает новая скорая.

Уже через несколько месяцев в селе заработает современный медицинский центр. Здесь будет и своя мощная лаборатория, и опытные врачи, в селе будут приучать людей страховать жизнь.

В перспективе Весельский рассчитывает, что к опеке над школой и больницей присоединятся другие местные предприниматели. Для этого начал проект поддержки малого бизнеса. Михаил верит — его поступок вдохновит других бизнесменов вкладывать в развитие сел и городков.

Как развивается село Песчаное в Черкасской области

Ранее Факты ICTV рассказывали историю из Черкасского села Песчаное. Там с современным ремонтом школа, детсад и дом культуры. Есть супермаркеты, для детей 28 кружков. А для взрослых — рабочие места и достойная зарплата.

Ежегодно хозяйство платит в местный бюджет более 40 млн грн налогов. С того и развивают Песчаное. Говорят, чтобы село жило, должно быть не только производство, но и достойные условия отдыха для рабочих.

Чтобы заинтересовать молодежь остаться в селе — здесь создали страницу Youtube. Уже имеют более 90 тыс. подписчиков.