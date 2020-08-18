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Вчителі з Британії і США. Чому іноземці їдуть працювати в Радовель на Житомирщині

Два роки тому у селі Радовель на Житомирщині звели школу майбутнього – комфортну, простору  із найсучаснішим  обладнанням. Учителів збирали по всій країні. Претендентів було до 200 на одне місце. Відбір пройшли найкращі.

Зарплата тут не гірша ніж у столиці, а умови праці – кращі. Напроти школи звели енергоощадне житло, для освітян воно безкоштовне.

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Проект відновлення села чотири роки тому започаткував місцевий меценат та бізнесмен Михайло Весельський. Він повернувся в рідний Радовель щоб зробити з нього взірцеве село.

Своє село називає європейським. Усюди будує велодоріжки та вже встановив зарядну станцію для електрокарів.

Для вивчення англійської запросив іноземців. Причому навчають тут не лише дітей, а всіх охочих.

Британка Лола у селі понад пів року. Радовель її полонив, тож уже опановує українську. Жити у селі до вподоби і американцю Блейку, найстаршому його учню  понад 60 років.

Гордість села – місцевий стадіон. Його будують  за стандартами УЄФА. Трішки менше поле вже готове, діти тут постійно.

Спочатку селяни до ідей земляка поставилися недовірливо. Тепер радіють, що окрім нової школи мають і європейську медицину. Вже два роки замість старого УАЗу до місцевих приїздить новенька швидка.

Вже за кілька місяців у селі запрацює сучасний медичний центр. Тут буде і своя потужна лабораторія і досвідчені лікарі, у селі привчатимуть людей страхувати життя.

В перспективі Весельський розраховує, що до опіки над  школою та лікарнею долучаться інші  місцеві підприємці. Для цього започаткував проект підтримки малого бізнесу. Михайло вірить – його вчинок надихне інших бізнесменів вкладати у розвиток сіл і містечок.

Як розвивається село Піщане у Черкаській області

До цього Факти ICTV розповідали історію з Черкаського села Піщане. Там із сучасним ремонтом школа, дитсадок і будинок культури. Є супермаркети, для дітей 28 гуртків. А для дорослих – робочі місця та гідна зарплата.

Щороку господарство сплачує до місцевого бюджету понад 40 млн грн податків. З того і розбудовують Піщане. Кажуть, щоб село жило,  має бути не лише виробництво, але й гідні умови відпочинку для робітників.

Аби зацікавити молодь залишитися у селі – тут створили сторінку у Youtube. Вже мають понад 90 тис. підписників.

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