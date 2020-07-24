В Бердичеве Житомирской области дворец культуры провел тендер на приобретение двух полиэтиленовых пакетов BMW.

Новость сразу разлетелась сетью. Информацию о торгах — разместили, участников торгов — привлекли, сам аукцион — провели. Это была самая маленькая сумма — восемь гривен.

— Почему пережили шок, потому что мы выполнили свою работу, а ее повернули так, будто мы провели некоторое тендер, о котором даже слухом не слышали, — отмечает главный бухгалтер Бердичевского дворца культуры Ольга Соболевская.

Заместитель главбуха Оксана объясняет: это не тендер, а электронный отчет о закупке товара. И в этом принципиальная разница.

— Должен быть размещен отчет о договоре о закупке, совершенный без применения электронной системы закупок. Эти два пакета были закуплены и за них отчитались на электронной площадке. Тендер — это конкурентная процедура, которая проводится при закупке предмета закупок стоимостью от двухсот тысяч и более. Это на товары и услуги. На работы там другой предел.

За каждую потраченную копейку, и это не метафора, любое коммунальное или государственное предприятие должно отчитываться.

Вот и имеет бухгалтер ежедневный хлопоты: все, что купили за бюджетные деньги, вносить в электронную систему закупок. Отчитались работники дома культуры и о туалетной бумаге за 36 гривен, а еще маркеры и карандаши по 10,50.

— Для того, чтобы разместить этот отчет, это не просто нажать две кнопки. А это нужно пройти всю процедуру. Это бывает минут 20, а бывает час, а бывает и дольше, все зависит от того, как работают электронные площадки и система ProZorro, — объясняет Оксана.

Кстати, на эту ситуацию также отреагировал телеведущий Сергей Притула.

— Страшно представить, через какой бюрократический ад им придется пройти, чтобы купить новый веник, — написал он.

Как указано в тендере, в торгах участвовала одна женщина, которая и победила.