Венеція на півдні України: що подивитися у Вилковому та ціни на човни

В Україні існує своя Венеція, яка знаходиться на Одещині – Вилкове. Замість вулиць там річні канали, моторні човни заміняють автомобілі, а м’ясо в борщі змінила риба. З весни та до осені Вилкове – центр зеленого туризму півдня України.

Відпочинок на Дунаї – це найкращий порятунок від липневої спеки, тож невелике містечко Вилкове останні кілька років впевнено тримає лідерство у зеленому туризмі. Звісно головна принада міста – це канали, за це край і називають українською Венецією.

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Головний місцевий вид транспорту – не гондоли, а ялики – моторні човни. Ними місцеві вчаться керувати ще з малечку.

Є тут і водне таксі, й коштує воно від 70 грн за поїздку. А ще місто славиться овочами та фруктами. Вирощують їх на островах. Дунайський мул – найкраще добриво, саме тому місцеві збирають щедрі врожаї.

І звісно у Вилковому рибалять, адже риба – основа тутешньої кухні. Її варять, парять, засмажують і коптять. А окрім традиційної рибної юшки, тут популярний і рибний борщ.

Інфраструктуру тут ще справді треба розвивати, але за колоритом, атмосферою, унікальною природою і смачною кухнею Бессарабія заслуговує найвищої похвали.

Українські Мальдіви

Закриті закордонні курорти та спека спонукають наших громадян шукати відпочинок в Україні. Одне з таких цікавих місць називають українськими Мальдівами. Вони знаходяться неподалік села Олешня у Чернігівській області.

Тут розташовані три озера: Чорне, Лазурове та Блакитне. Називаються вони відповідно до кольору води. Найбільше у формі серця, його глибина 22 метри. Навіть у спеку тут не цвіте вода.

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