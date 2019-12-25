Вертеп, колядки и молитвы. Как празднуют Рождество во Львове

25 декабря во Львовской католической кафедре традиционно многолюдно. Сотни верующих собрались в собор, чтобы отпраздновать Рождество Христово.

Обычно католики начинают празднование накануне в кругу родных. За торжественный ужин садятся только с появлением на небе первой звезды. В основном к родителям съезжаются все дети и внуки. А после Сочельника идут в церковь, чтобы помолиться всей семьей.

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Неизменной традицией Рождества является колядование, а одним из атрибутов – вертеп. Рождественская сценка – это сорок окрашенных гипсовых фигурок. Крупнейшие из них – полметра высотой, а наименьшие – пятисантиметровые ягнята.

Также в храме торжественно выставляют ясли с фигуркой новорожденного Иисуса. Отсюда люди берут горсть сена, чтобы положить под скатерть во время вкушения кутьи.

И хотя в Украине пока празднуют Рождество дважды, во Львове православные и греко-католики в этот день с радостью идут в костел, чтобы духом быть вместе со своими католическими друзьями и родственниками.

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