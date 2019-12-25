Вертеп, колядки та молитви. Як святкують Різдво у Львові

25 грудня у Львівській католицькій катедрі традиційно людно. Сотні вірян зійшлися до собору, щоб відсвяткувати Різдво Христове.

Зазвичай католики розпочинають святкування напередодні у колі найрідніших. За урочисту вечерю сідають лише з появою на небі першої зорі. Здебільшого до батьків з’їжджаються усі діти та онуки. А після Святвечора йдуть до церкви, щоб помолитися всією родиною.

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Незмінною традицією Різдва є колядування, а одним із атрибутів – вертеп. Різдвяна сценка – це сорок пофарбованих гіпсових фігурок. Найбільші з них – півметра заввишки, а найменші – п’ятисантиметрові ягнята.

Також у храмі урочисто виставляють ясла з фігуркою новонародженого Ісуса. Звідси люди беруть жменьку сіна, аби покласти під скатертину під час куштування куті.

І хоча в Україні поки святкують Різдво двічі, у Львові православні і греко-католики в цей день радо ідуть до костелу, щоб духом бути разом зі своїми католицькими друзями і родичами.

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