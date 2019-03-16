Вертикальні сади і хмарочоси: чим унікальна архітектура Мілану

Суміш готики, бароко, неокласицизму і ще купи стилів та відтінків. Очі розбігаються, фотоапаратам немає перепочинку. Усе це Мілан. Тутешня архітектура розповідає тисячі історій. Як от міланська Тріумфальна арка, яку наказав звести Наполеон.

Славнозвісний собор Дуомо зі 135-ма шпилями де Наполеона коронували. Беззаперечний символ Мілана – один із найвищих у Європі.

Побачити це місто має кожен майбутній архітектор, і українські – не виняток. Такий шанс 30 студентів отримали за перемогу в конкурсі Архітектор 2019, який проводить фонд Бориса Колеснікова. Це представники 25 вишів України. Студентів вражає, як добре збереглися всі будівлі.

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Комплекс хмарочосів трохи в американському стилі, або чимось нагадує Дубаї – найвищий не лише в Мілані, а й Італії.

Але найбільше уваги тут до будинку з вертикальним лісом, де прямо на балконі ростуть дерева і гніздяться птахи. Квадратний метр житла в ньому коштує до 20 тис. євро за метр.

Конкурс проводять втретє. За два попередніх роки студенти побачили Токіо та Дубаї. Планується конкурс і наступного року і фонд Бориса Колеснікова закликає брати приклад і випробувати себе в наступні роки.

До слову, технологічні стартапи: на що направлені і користь для людей.

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