ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Вертикальні сади і хмарочоси: чим унікальна архітектура Мілану

Суміш готики, бароко, неокласицизму і ще купи стилів та відтінків. Очі розбігаються, фотоапаратам немає перепочинку. Усе це Мілан. Тутешня архітектура розповідає тисячі історій. Як от міланська Тріумфальна арка, яку наказав звести Наполеон.

Славнозвісний собор Дуомо зі 135-ма шпилями де Наполеона коронували. Беззаперечний символ Мілана – один із найвищих у Європі.

Побачити це місто має кожен майбутній архітектор, і українські – не виняток. Такий шанс 30 студентів отримали за перемогу в конкурсі Архітектор 2019, який проводить фонд Бориса Колеснікова. Це представники 25 вишів України. Студентів вражає, як добре збереглися всі будівлі.

Дивіться: Останні технології в архітектурі та дизайні: виставка Якість життя у Мілані

Комплекс хмарочосів трохи в американському стилі, або чимось нагадує Дубаї – найвищий не лише в Мілані, а й Італії.

Але найбільше уваги тут до будинку з вертикальним лісом, де прямо на балконі ростуть дерева і гніздяться птахи. Квадратний метр житла в ньому коштує до 20 тис. євро за метр.

Конкурс проводять втретє. За два попередніх роки студенти побачили Токіо та Дубаї. Планується конкурс і наступного року і фонд Бориса Колеснікова закликає брати приклад і випробувати себе в наступні роки.

До слову, технологічні стартапи: на що направлені і користь для людей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Останні технології в архітектурі та дизайні: виставка Якість життя у Мілані
Легендарний Сан-Сіро знесуть
Манчестер Сіті — Арсенал, Барселона — Валенсія: анонси та прогнози топ-матчів
Виставка солодощів у Кельні: чим українці здивували європейців
Пивне морозиво і здоровий фаст-фуд: переможці фонду Бориса Колеснікова
Ювентус завоював Суперкубок Італії – огляд матчу
УЄФА жорстоко покарала Мілан і оштрафувала на €12 млн
Сучасна архітектура Грузії: дім у вигляді велетенського гриба та хвилі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка