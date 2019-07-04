От 2 до 6 тыс. В Украине выросли пенсии – для кого

В Украине снова выросли некоторые пенсии – и отныне (4 июля) их начинают выплачивать. Прежде всего, повышение касается тех, кто имел большой стаж – у женщин это более 30 лет, у мужчин – более 35, однако, получал от государства копейки. Прежде всего, это аграрии, медсестры, санитарки, работники образования – всего таких более 2,5 млн. Сейчас их пенсия составит две тыс. грн. Также возрастет и минималка – на 67 грн.

Еще две категории, которые попадают под повышение – инвалиды войны и военнослужащие, принимавшие участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Некоторым государство доплатит по несколько тысяч гривен. В пенсионном фонде уверяют: такие выплаты не одноразовые. И денег в бюджете на них хватит.

Стандартной доплаты не существует. У кого-то сумма значительно меньше. Но на этот раз пенсии государство подняло прежде всего, людям, которые не ощутили на себе преимуществ от предыдущей реформы. Они тяжело работали преимущественно в селе, или же выполняли самую грязную работу в тех же больницах, и после 30-35 лет стажа пенсию имели мизерную.

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В Минсоцполитики объясняют: такой была еще советская система, когда за тяжелую работу платили копейки. Сейчас меняют подходы к выплатам.

С сегодняшнего дня (4 июля) по настоянию премьера Владимира Гройсмана, этой категории пенсию повысят до двух тысяч гривен. На девять % больше дадут тем, кто живет на минимальную пенсию. Она теперь – 1564 грн. Больше всего повышение почувствуют срочники, которых в 86-м забрали тушить пожар на ЧАЭС – им добавят несколько тысяч. От двух и почти до шести тыс. получат инвалиды войны.

В пенсионном фонде говорят: такое повышение было запланированным, ведь украинцы стали больше платить налогов, а при начислении учитывают коэффициент роста средней зарплаты и инфляции. Также частично помогли евробляхеры.

В общем, такое повышение обойдется государству в более четыре млрд грн в месяц и коснется более 9 млн украинцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что с 1 июля в Украине вырастут пенсии.

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