Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Від чого залежить успіх у 2021 році – астрологи озвучили прогнози

2021 рік буде для України спокійнішим та стабільнішим. За прогнозами астрологів, українці мають працювати, аби поліпшити своє життя. А ось від лінощів у рік Білого Бика треба позбуватися.

Новий рік буде для нашої держави проривним, вважає таролог і нумеролог Любов Рожденська. За її словами, успіх чекає лише тоді, коли і звичайні люди, і керівники держави візьмуть на себе відповідальність і почнуть виконувати свої обіцянки.

На думку астрологів, вдасться приборкати і пандемію коронавірусу, але не завдяки вакцині, а лікуванню хворих.

Читайте: Новий Кабмін та повернення до нормального життя: чого чекати у 2021 році

Щодо територіальної цілісності України, то ситуація з окупованим Кримом поки не зміниться, вважає китайський астролог Давід Векуа. А ось щодо Донбасу – можливі незначні позитивні зміни.

Політична ситуація в Україні буде не дуже стабільною. Ймовірні зміни і в уряді, і в парламенті.

Прогноз для знаків зодіаку на 2021 рік

Астрологи озвучили прогноз для усіх знаків зодіаку.

Очікується, що рік буде успішнішим.

Детальний прогноз на 2021 для знаків зодіаку дивіться на Фактах ICTV.

Теги: , , , ,

По темі

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ
Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ
Запускайте стартапи та прислуховуйтесь до відчуттів: астрологічний гороскоп на 2021 рік
Запускайте стартапи та прислуховуйтесь до відчуттів: астрологічний гороскоп на 2021 рік
Новий Кабмін та повернення до нормального життя: чого чекати у 2021 році
Новий Кабмін та повернення до нормального життя: чого чекати у 2021 році
Бутерброди на Новий рік 2021: 6 рецептів
Бутерброди на Новий рік 2021: 6 рецептів
Китайська вакцина в Україні та новий штам Covid-19 у США: коронавірус 30 грудня
Китайська вакцина в Україні та новий штам Covid-19 у США: коронавірус 30 грудня
Україна отримає 1,9 млн доз китайської вакцини проти Covid-19
Україна отримає 1,9 млн доз китайської вакцини проти Covid-19
Найкращі привітання в СМС з Новим роком 2021
Найкращі привітання в СМС з Новим роком 2021
Як не переїдати на новорічні свята
Як не переїдати на новорічні свята
Вгору Вгору