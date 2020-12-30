Від чого залежить успіх у 2021 році – астрологи озвучили прогнози

2021 рік буде для України спокійнішим та стабільнішим. За прогнозами астрологів, українці мають працювати, аби поліпшити своє життя. А ось від лінощів у рік Білого Бика треба позбуватися.

Новий рік буде для нашої держави проривним, вважає таролог і нумеролог Любов Рожденська. За її словами, успіх чекає лише тоді, коли і звичайні люди, і керівники держави візьмуть на себе відповідальність і почнуть виконувати свої обіцянки.

На думку астрологів, вдасться приборкати і пандемію коронавірусу, але не завдяки вакцині, а лікуванню хворих.

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Щодо територіальної цілісності України, то ситуація з окупованим Кримом поки не зміниться, вважає китайський астролог Давід Векуа. А ось щодо Донбасу – можливі незначні позитивні зміни.

Політична ситуація в Україні буде не дуже стабільною. Ймовірні зміни і в уряді, і в парламенті.

Прогноз для знаків зодіаку на 2021 рік

Астрологи озвучили прогноз для усіх знаків зодіаку.

Очікується, що рік буде успішнішим.

Детальний прогноз на 2021 для знаків зодіаку дивіться на Фактах ICTV.