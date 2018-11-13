Від демократії до тоталітаризму – один крок: виставка Пам’ять народу у Празі

Перехід від демократії до тоталітаризму може статися дуже швидко – це одна з основних ідей історичної виставки Пам’ять народу, що відкрилась у Празі.

Вона розповідає про окупаційні режими на території Чехословаччини у 20 столітті. Мова, зокрема, про репресованих жертв нацистського та радянського режимів, під якими країна перебувала з 39 по 89 рік.

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Серед тисяч закатованих за ці роки у Чехії людей були і українці.

До слова, у Трахтемирові люди облаштували козацькі могили, котрі тривалий час лежали в руїнах.

Опубліковано Листопад, 13 в 10:27



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