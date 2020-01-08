От Греции до Судана. Крупнейшие катастрофы украинских самолетов
Ранее в истории Украины, особенно масштабных катастроф с пассажирскими самолетами отечественных компаний не случалось. В основном это были суда военно-транспортные.
Самые большие трагедии произошли в Греции 97-го года, погибли все 70 человек на борту. В Иране 2002 потерпел крушение самолет АН-140. Погибло 48 человек, граждане Украины и России.
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2003 вблизи турецкого Трабзона разбился ЯК-42 – 74 умерших.
2 января 2020 года на западе Судана разбился украинский военный самолет Ан-12. Жертвами трагедии стали 18 человек.
Факты ICTV ранее писали о том, что пилоты не могли связаться с диспетчером во время авиакатастрофы МАУ в Иране.