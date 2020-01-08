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Від Греції до Судану. Найбільші катастрофи українських літаків

Раніше в історії України, особливо масштабних катастроф з пасажирськими літаками вітчизняних компаній не ставалось. В основному це були судна військово-транспортні.

Найбільші трагедії стались у Греції 97-го року, загинули всі 70 людей на борту. В Ірані 2002 року зазнав аварії літак АН-140. Загинуло 48 людей, громадяни України та Росії.

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2003 року поблизу турецького Трабзона розбився ЯК-42 – 74 померлих.

2 січня 2020 року на заході Судану розбився український військовий літак Ан-12. Жертвами трагедії стали 18 людей.

Факти ICTV раніше писали про те, що пілоти не могли зв’язатися з диспетчером під час авіакатастрофи МАУ в Ірані.

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