Авиакатастрофа в Казахстане: видео момента крушения Fokker-100

Камеры наблюдения в аэропорту Алматы сняли момент авиакатастрофы самолета Fokker-100.
Момент авиакатастрофы в Казахстане 27 декабря зафиксировали камеры наблюдения, снимающие периметр аэропорта Алматы.
На видео можно рассмотреть движение самолета по взлетно-посадочной полосе, а затем яркие вспышки.
После неудачного взлета воздушное судно выкатывается за пределы ВПП и врезается в забор аэропорта. При этом, видно, что Fokker еще цел.
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Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. По последним данным, погибли 12 человек.
Двое украинцев, которые находились на борту, живы.
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