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Факты / Видео / Украина

От обстрелов на Оболони погибли два человека: все детали трагедии

Елена Баранова Видеоредактор

Двое погибших, семеро раненых — это следствие утренних артобстрелов столицы. Оккупант снова ударил по многоэтажке – на этот раз на Оболони, второй удар пришелся на завод Антонова. На месте взрывов работают медики и спасатели. ГСЧС выясняет масштабы ущерба.

– Все произошло около 5 утра, когда жильцы дома спали. По предварительным выводам, в дом попал артиллерийский снаряд, в результате чего разрушил один из подъездов, с 1-го по 3-й этаж.

Из-за попадания снаряда возник пожар общей площадью 500 кв. м. По состоянию на данный момент она локализована, – рассказал Сергей Еременко.

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