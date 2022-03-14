От обстрелов на Оболони погибли два человека: все детали трагедии

Двое погибших, семеро раненых — это следствие утренних артобстрелов столицы. Оккупант снова ударил по многоэтажке – на этот раз на Оболони, второй удар пришелся на завод Антонова. На месте взрывов работают медики и спасатели. ГСЧС выясняет масштабы ущерба.

– Все произошло около 5 утра, когда жильцы дома спали. По предварительным выводам, в дом попал артиллерийский снаряд, в результате чего разрушил один из подъездов, с 1-го по 3-й этаж. Из-за попадания снаряда возник пожар общей площадью 500 кв. м. По состоянию на данный момент она локализована, – рассказал Сергей Еременко.

Читайте: Война в Украине - онлайн события

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.