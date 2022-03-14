Від обстрілів на Оболоні загинули двоє людей: усі деталі трагедії

Двоє загиблих, семеро поранених – це наслідок ранкових артобстрілів столиці. Окупант знову вдарив по багатоповерхівці – цього разу на Оболоні, другого удару зазнав завод Антонова. На місці вибухів працюють медики та рятувальники. ДСНС з’ясовує масштаби збитків.

– Усе сталося близько 5-ї ранку, коли мешканці будинку спали. За попередніми висновками, в будинок влучив артилерійський снаряд, внаслідок чого зруйнував один з під’їздів, з 1-го по 3-й поверх. Через потрапляння снаряду виникла пожежа загальною площею 500 кв. м. Станом на зараз вона локалізована, – розповів Сергій Єременко.

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