От принтера к ластам с водолазным костюмом: неожиданные находки в трофейной технике ВСУ

После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, россияне оставили десятки тяжелой техники, когда бежали. В сети это в шутку называют ленд-лизом от России.

Теперь те же танки и БТРы оккупантов, например, в Донецкой области, активно уничтожают своих бывших владельцев.

Один из БТР наши ребята затрофеили у оккупанта. Вместо Z здесь появился украинский герб.

Этот БТР-80а россияне модернизировали фактически перед началом войны против Украины. В августе 2014 года оккупанты на таких машинах заезжали на Донбасс на фронт. А этой весной из обновленных 80 вели уличные бои в Мариуполе.

Такими же на БТР россияне пытались зайти и вглубь Донбасса. Но их планы испортили барсуки – бойцы отдельного батальона морской пехоты.

Враг не ожидал, что мы находимся в одном из населенных пунктов. Заезжал можно сказать налегке, однако понял, что в этом населенном пункте находится наш батальон, поэтому мы приняли с ними бой, – рассказывает морской пехотинец Евгений.

После нескольких часов боя, морские пехотинцы разбили россиян. А уцелевшие бросили технику и разлезлись, как крысы.

Теперь этот БТР на вооружении у морпехов. Говорят, машина почти новенькая, и учиться долго на ней не пришлось. Подобная техника есть на вооружении.

В то же время БМП-3 на вооружении украинского войска никогда не было. У россиян подобных боевых машин около полутысячи. Но так было до великой войны.

Сейчас такая БМП-3 на вооружении у наших морпехов. Эта машина тоже существенно модернизирована. Здесь и броня лучше, и проходимость другая, и стреляет как управляемыми, так и не управляемыми снарядами. Но самая главная изюминка, наверное, этой машины – унитаз.

В трофейной технике украинские бойцы находили и неожиданные вещи, которые оккупанты успели украсть.

— Принтер, чайник, куртки. В одной БМП мы обнаружили водолазный костюм. Не знаю зачем, но водолазный костюм, ласты, – отметил один из бойцов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.