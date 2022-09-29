Від принтера до ластів з водолазним костюмом: неочікувані знахідки у трофейній техніці ЗСУ

Після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області, росіяни залишили десятки важкої техніки, коли втікали. У мережі це жартома називають ленд-лізом від Росії.

Тепер ті ж танки і БТРи окупантів, приміром, на Донеччині, активно знищують своїх колишніх власників.

Один з БТР наші хлопці затрофеїли в окупанта. Замість Z, тут з’явився український герб.

Цей бронетранспортер БТР-80а, росіяни модернізували фактично перед початком війни проти України. У серпні 2014 окупанти на таких машинах заїжджали на Донеччину на фронт. А цієї весни з оновлених 80 вели вуличні бої у Маріуполі

Такими ж БТР росіяни намагалися зайти і в глиб Донеччини. Але їхні плани зіпсували борсуки – бійці окремого батальйону морської піхоти

– Ворог не очікував, що ми перебуваємо в одному з населених пунктів. Заїжджав можна сказати без нічого, однак зрозумів, що в цьому населеному пункті перебуває наш батальйон, тому ми прийняли з ними бій, – розповідає морський піхотинець Євген.

Після кількагодинного бою, морські піхотинці розбили росіян. А ті, хто вцілів, кинули техніку і розлізлись, мов щури.

Тепер цей БТР на озброєнні у морпіхів. Кажуть, машина майже новенька, та й вчитися довго на ній не довелося. Подібну техніку маємо на озброєні.

Натомість БМП-3 на озброєнні українського війська ніколи не було. У росіян подібних бойових машин з півтисячі. Але так було до великої війни.

Нині така БМП-3 на озброєнні у наших морпіхів. Ця машина теж суттєво модернізована. Тут і броня краща, і прохідність інша, і стріляє як керованими, так і не керованими снарядами. Та найголовніша родзинка, напевно, цієї машини – унітаз.

У трофейній техніці українські бійці знаходили й неочікувані речі, які окупанти встигли на мародерити.

– Принтер, чайник, куртки. В одній БМП ми знайшли водолазний костюм. Не знаю навіщо, але водолазний костюм, ласти, – зазначив один з бійців.

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