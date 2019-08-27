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Видеоклип и 1 млн грн! Кто победил в проекте Хит конвейер 2019

Миллион для новой украинской звезды. Накануне завершился четвертый сезон музыкального проекта Хит конвейер 2019.

Они поражают голосами и эпатажными образами.

На сцене одного из крупнейшего музыкальных конкурсов Хит конвейер 2019 молодежь борется за миллионную раскрутку. Уже во второй раз на столичной сцене выступали ребята из группы Відверто. Так же откровенно признаются: пришли покорять женские сердца.

Стать участником 4 сезона проекта захотели 360 молодых певцов из разных городов. Среди них выбрали 25 полуфиналистов. Эти вокалисты соревновались на прослушиваниях. И уже лучшие попали в финал. Артисты настолько талантливые, что жюри пришлось даже нарушить правила.

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А еще победителя в течение года будут пиарить на популярных медиаресурсах. Будущую звезду искали отечественные продюсеры и артисты – Елена Мозговая, Злата Огневич и Олег Винник. И если, любимца женщин участники почти не впечатлили, сердце Златы Огневич конкурсанты таки растопили.

Желанный сертификат на миллионную раскрутку получила хрупкая Виктория Ильчишен. Это было ее первое выступление на большой сцене, после затяжного перерыва – рождение двух детей. О том, что возвращение к слушателям будет таким феерическим, даже не мечтала.

Теперь на сингл певица снимет клип. Каким будет видео, пока не придумала. Уже вскоре порадует своих фанатов и новой песней.

К слову, песенный спас: кто победил на фестивале памяти Владимира Шинкарука.

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