Відеокліп і 1 млн грн! Хто переміг у проекті Хіт конвеєр 2019

Мільйон для нової української зірки. Напередодні завершився четвертий сезон музичного проекту Хіт конвеєр 2019.

Вони вражають голосами та епатажними образами.

На сцені одного з найбільший музичних конкурсів Хіт конвеєр 2019 молодь змагається за мільйонну розкрутку. Уже вдруге на столичній сцені виступали хлопці з гурту Відверто. Так само відверто зізнаються: прийшли підкорювати жіночі серця.

Стати учасником 4 сезону проекту захотіли 360 молодих співаків з різних міст. З-поміж них обрали 25 півфіналістів. Ці вокалісти змагалися на прослуховуваннях. І вже найкращі потрапили у фінал. Артисти настільки талановиті, що журі довелося навіть порушити правила.

Дивіться: Об’єднали серця українців. Кримсько-татарські активісти влаштували фестиваль у Києві

А ще переможця протягом року піаритимуть на популярних медіаресурсах. Майбутню зірку шукали вітчизняні продюсери та артисти – Олена Мозгова, Злата Огнєвіч і Олег Винник. І якщо, улюбленця жінок учасники майже не вразили, серце Злати Огнєвіч конкурсанти таки розтопили.

Омріяний сертифікат на мільйонну розкрутку отримала тендітна Вікторія Ільчишена. Це був її перший виступ на великий сцені, опісля затяжної перерви – народження двох діток. Про те, що повернення до слухачів буде таким феєричним, навіть не мріяла.

Тепер на сингл співачка зніме кліп. Яким буде відео, поки що не вигадала. Уже незабаром потішить своїх фанатів і новою піснею.

До слова, пісенний спас: хто переміг на фестивалі пам’яті Володимира Шинкарука.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.