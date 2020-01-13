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Факты / Видео / Украина

Отходы перерабатывает в энергетику: на Виннитчине заработала мощная биогазовая электростанция

Винницкая область становится центром альтернативной энергетики – там заработала мощная биогазовая электростанция, на которой практически все комплектующие украинского производства. А это и бонус при зеленом тарифе плюс 10%.

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Местный сахарный завод свои отходы перерабатывает в энергетику – это три и два мегаватта, которыми можно обеспечить светом полрайона. За сутки станция перерабатывает 250 тонн сырья. Как правило, это силос и жом от сахара. Репортаж Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что город Жовква отказался от газа.

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