Отходы перерабатывает в энергетику: на Виннитчине заработала мощная биогазовая электростанция

Винницкая область становится центром альтернативной энергетики – там заработала мощная биогазовая электростанция, на которой практически все комплектующие украинского производства. А это и бонус при зеленом тарифе плюс 10%.

Читайте: Тренд на экологию: как работает школа с энергетическим фасадом в Дании

Местный сахарный завод свои отходы перерабатывает в энергетику – это три и два мегаватта, которыми можно обеспечить светом полрайона. За сутки станция перерабатывает 250 тонн сырья. Как правило, это силос и жом от сахара. Репортаж Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что город Жовква отказался от газа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.