Відходи переробляє в енергетику: на Вінничині запрацювала потужна біогазова електростанція

Вінниччина стає центром альтернативної енергетики – там запрацювала потужна біогазова електростанція, на якій практично всі комплектуючі українського виробництва. А це і бонус при зеленому тарифі плюс 10%.

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Місцевий цукровий завод свої відходи переробляє в енергетику – це три і два мегавати, якими можна забезпечити світлом піврайону. За добу станція переробляє 250 тонн сировини. Як правило, це силос та жом від цукру. Репортаж Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що місто Жовква відмовилося від газу.

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