Відкати, несплачені податки та тітушки: Нових лідерів перевірили на поліграфі

Не збрехати детектору брехні. Учасники проекту Нові лідери пройшли через один із найскладніших тестів.

Мер Чорткова Володимир Шматько вірить: можна зробити так, щоб українці не шукали щастя за кордоном. За роботу не бере хабарів, живе на 19 тисяч і стверджує, що не отримував відкати.

Експерти в студії визнають: бути ефективним і взагалі нічого не порушити – у нашій країні поки неможливо. Ось поліграф ловить на неправді Валерію Іонан. У 28 років вона вкрай успішний бізнесмен і готова будувати консалтингову зону для підприємців. Та поліграф з’ясував – мала проблеми із податками.

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Сперечатися з детектором готова Ірина Шиба. Вона перевіряє суддів на доброчесніть і прагне оновити весь суддівський корпус. Та от поліграф вважає, що Ірина робила подарунки своїм викладачам.

Адвокат і викладач Оксана Жолнович прагне, щоб українці працювали за новим трудовим кодексом, який би захищав їхні права. А от Олексій Паращенко мріє, щоб нація була спортивною, відповідати ж детектору довелось про тітушок.

Поліграфолог зізнався: апарат точний лише на 93–93%, бо організм людини, не машина. Кришталево чесними апарат вважає лише двох учасників. Ні разу не збрехав Євген Осипчук, який хоче створити реєстр дітей у інтернатах.

Також нема чого приховувати колишньому слідчому, згодом – в’язню і екс-злочинцю Олександру Гатіятулліну. Каже, кривою стежкою пішов через проблеми у колонії.

Нині він бореться із катуваннями у місцях несвободи. Щоправда, українці, у підсумковому голосуванні вирішили: за перемогу далі не боротиметься ані він, ані Валерія Іонан. Обидва і далі працюватимуть над проектами і ставляться до поразки спокійно.

Вже наступного четверга п’ятеро переможців, яким спілкуватися із поліграфом сподобалося, боротимуться за винагороду у півфіналі.

Нагадаємо, 21 учасник проекту Нові лідери увійшов до списків політичних партій на парламентських виборах у 2019 році.

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