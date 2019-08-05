Отделение ГТС: риски и возможности для украинского газового рынка

Судьба украинской газотранспортной системы до сих пор не определена. Уже со следующего года управлять ею должен отдельный независимый оператор – именно так газовый рынок работает в Европе.

У нас сейчас есть сразу два сценария реформы. Видение Кабмина и Нафтогаза разошлись.

Специалисты же отмечают, в случае выбора неправильной модели нового оператора ГТС – украинская труба рискует опустеть и потеряет миллиарды долларов.

В Нафтогазе предлагают свой вариант отделения ГТС – передаче независимому системному оператору, которого уже подготовили на базе Укртрансгаза. Эта компания, в отличие от правительственного варианта, уже имеет все необходимые лицензии и квалифицированных работников. Поэтому начать работу новая структура может сразу с 1 января.

Право на управление системой новому оператору предлагают передать на правах концессии. Такой вариант соответствует европейской практике и учитывает все юридические нюансы. Однако для его реализации не хватает поддержки правительства и изменений в законодательстве.

В Нафтогазе ожидают, что уберечь стратегический национальный актив от упадка поможет новая Верховная Рада.

Вопрос анбандлингу сейчас решают и на уровне Совета нацбезопасности и обороны.

Специалисты надеются, что после формирования нового правительства, Украина уже окончательно определится с моделью реформы и осенью начнет ее реализацию. Иначе с Нового года наша труба рискует опустеть.

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Чтобы не допустить остановки транзита, Украине также стоит заручиться поддержкой западных компаний, считают специалисты. В частности допустив их к совместному управлению новым оператором ГТС. Присутствие иностранцев упростит переговоры с Газпромом и позволит сохранить объемы транзита. Сама труба при этом останется в госсобственности.

Напомним, ранее Андрей Коболев назвал дату переговоров о транзите газа.

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