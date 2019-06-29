Відпочинок на острові Джарилгач: як дістатися, ціна і що подивитися

Море, сонце, чисте повітря та рідкісна флора і фауна. На найбільшому у Чорному морі острові Джарилгач можна відпочити у дикій природі. Блага цивілізації там також є.

Година морем від Скадовська до українських Мальдів – 100 грн. Судна супроводжують дельфіни, а острів зустрічає біленьким пляжем та чистим морем.

Єдина інфраструктура – кав’ярня, навіси від сонця, кілька пляжних будиночків та безкоштовні лежаки. Тож, аби залишитися тут на кілька днів, доведеться везти з собою намет та інші необхідні речі. Є головне – прісна вода.

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Цікавинки острова – маяки. Сучасний на сонячній енергії та старий, спроектований у паризькому бюро інженера Ейфеля у 1902 році.

У розпал сезону три судна і приватні катери привозять на Джарилгач до тисячі туристів. Місцеві тварини не бояться людей. До наметів підходять олені та єнотоподібні собаки. На кожному кроці рідкісні рослини та комахи. Але відпочивальники не завжди розуміють, що це заповідник, тож поводитись варто відповідно.

Але екологів турбує майбутнє острова. В планах: обмеження для самостійних туристів та організація групових екскурсій. Є також ідея сафарі-турів на машинах, аби побачити оленів, муфлонів та пеліканів на безпечній для себе і природи відстані.

До слова, Факти ICTV розповідали про відпочинок у Сергіївці.

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