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Отдых на выходных за городом: цена и что предлагают

Когда страна постепенно закрывается на карантин, а люди устали и не хотят оставаться дома, один из вариантов — поехать за город. Тем более, большинство комплексов отдыха открыты.

В спросе варианты максимально удаленные от населенных пунктов — вблизи леса или гор, с просторной территорией, чтобы посетители не контактировали друг с другом. Чтобы привлечь туристов, бизнес снижает цены на свои услуги, предлагает максимально безопасные развлечения на свежем воздухе.

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Например, конные прогулки, дегустации меда на пасеках, рыбалку, активности в веревочном парке или катание на квадроциклах.

На Львовщине в селе Орявчик есть необычный отель. Глэмпинги уже давно популярны в мире. Это сферы — полноценная однокомнатная квартира, только на вершине горы. Оригинальный отдых будет стоить — 2600 гривен в сутки.

Также на Житомирщине есть идеальное место для изоляции. Территория комплекса — 70 гектаров, поэтому отдыхающие минимально контактируют друг с другом. Арендовать можно отдельный современный дом с террасой для барбекю. Стоит — 3800 с учетом завтрака.

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