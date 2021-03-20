Відпочинок на вихідних за містом: ціна та що пропонують

Коли країна поступово зачиняється на карантин, а люди стомлені і не хочуть залишатися вдома, один із варіантів – поїхати за місто. Тим паче, більшість відпочинкових комплексів відчинені.

У попиті варіанти максимально віддалені від населених пунктів – поблизу лісу, або гір, із просторою територією, щоб відвідувачі не контактували один з одним. Аби привабити туристів, бізнес знижує ціни на свої послуги, пропонує максимально безпечні розваги на свіжому повітрі.

Наприклад, кінні прогулянки, дегустації меду на пасіках, риболовлю, активності у мотузковому парку чи катання на квадроциклах.

На Львівщині в селі Орявчик є незвичний готель. Глемпінги вже давно популярні у світі. Це сфери – повноцінна однокімнатна квартира, тільки на вершині гори. Оригінальний відпочинок вартуватиме – 2600 гривень за добу.

Також на Житомирщині є ідеальне місце для ізоляції. Територія комплексу – 70 гектарів, тож відпочивальники мінімально контактують один з одним. Орендувати можна окремий сучасний будинок з терасою для барбекю. Коштує – 3800 з урахуванням сніданку.

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