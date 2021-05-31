Кожен другий українець відмовиться від відпочинку в 2021 році. Такими є результати опитування компанії Оперативна соціологія.

Так, із 2 104 респондентів, яких опитали 13-19 травня, більше половини (51,9%) не планують відпустку в 2021 році.

– Дві людини з трьох (66%) повідомили, що для відпустки в 2021 році в них не вистачає коштів, – говорить керівник відділу досліджень компанії Оперативна соціологія Олександра Кокшинська. – Також ми помітили цікаву залежність: чим більше матеріально забезпечений респондент, тим вища ймовірність, що він спланує відпустку цьогоріч.

82,1% українців свою останню відпустку провели в Україні. 47% відпочивали вдома. 24,9% із опитаних респондентів не покидали межі своєї області.

– Найбільш популярною серед українців під час минулої відпустки виявилась Одеська область. Її відвідали 13,8% респондентів, – додає проектний менеджер компанії Оперативна соціологія Юлія Толстік.

На другому місці за популярністю – Львівська область (8%). Далі йдуть Київська (7,7%), Івано-Франківська (7,4%) та Закарпатська області (7,2%).

Найбільше серед тих, які таки поїдуть у відпустку в 2021 році, – це молодь у віці 18-24 роки. Майже кожний п’ятий обере для відпочинку Одеську область.

Відпочинок в Одесі 2021

У 2021 році найпопулярнішим місцем відпочинку серед українців залишається Одеса.

На вибір місця чималий вплив має пандемія коронавірусу та низка обмежень за кордоном.

Який готель краще обрати, скільки коштуватиме відпочинок в Одесі в 2021 році в період із кінця травня до червня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.