Відпочинок у літніх дитячих таборах: ціни та терміни

В Україні розпочинається сезон дитячих таборів. До анексії Криму і війни на Донбасі щороку відкривалося понад 800 різних дитячих оздоровчих комплексів.

Минулого року додалася ще й пандемія. Через карантин в Україні працювало лише до 100 дитячих таборів.

Уже за два тижні в один із таборів на Закарпатті заїде перша зміна дітлахів. На величезній території біля гір та лісу – реконструйований двоповерховий житловий корпус та п’ять дерев’яних будиночків.

Закладу довелося перейти на роботу в карантинному режимі. Але це на вартість відпочинку не вплинуло. Доба перебування коштує 500 грн, а одна зміна триває два тижні.

На Донеччині на узбережжі Азовського моря також готові приймати відпочивальників. У середньому один день перебування тут коштує 700 грн, але якщо в попередні роки за сезон тут оздоровлювали 2,5 тис. дітей, то цьогоріч через карантин сюди приїде лише 600.

Мають неабиякий попит мовні й скаутські табори. Путівки на них розкупили ще за кілька місяців до старту сезону, а середня вартість 4 тис. грн за два тижні.

Скільки українців збираються у відпустку цього літа та як вони її проведуть – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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