Отдых в Скадовске: что посмотреть на острове Джарылгач и цены

Закрытые границы — прекрасная возможность открыть для себя Украину. И если про заповедник Аскания Нова или пустыню Олешковские пески мы учили в школе, то об острове Джарылгач знают единицы.

Кратчайший путь к нему из Скадовска по воде, на судне. Часовой трансфер стоит 200 грн с человека. Если повезет, дорогой можно увидеть дельфинов.

Джарылгач — самый необитаемый остров Черного моря. Его намыло реками, которые здесь раньше протекали. Пляж устлан не галькой, а мягким белым песком; побережье омывается чистой голубой водой, местами с бирюзовым оттенком. Именно за это остров принято называть украинскими Мальдивами.

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На пляже вы не купите пахлавы или креветок, здесь нет ресторанов и гостиниц. Сводить любые постоянные сооружения — запрещено. А если хочется остаться на ночлег, можно поставить палатку.

Сезон здесь длится с начала апреля и до конца октября.

Утолит жажду источник с пресной водой, найти его легко. Ориентир — маяки. Старшему более века — с слезлой краской, зато облепленный легендами. Самая распространенная — что его проектировал ученик Эйфеля, того самого, в честь которого названа башня в Париже.

От Киева до острова Джарылгач 780 км. Если добираться на машине, то лучше всего по маршруту Киев-Одесса-Николаев-Херсон-Скадовск.

Если же своим ходом, то поездом до Херсона, а там от железнодорожного вокзала на маршрутке до Скадовска. Обычно их цена от 100 до 140 грн.

Добраться из Скадовска на остров Джарылгач можно в две точки — коса Глубокая и Маяки. В этом вам поможет водный транспорт, который регулярно курсирует в летний сезон.

Побывать на острове можно и с экскурсиями, которые предлагают ближайшие курортные городки — Железный Порт, Лазурное, Приморское.