Відпочинок у Скадовську: що подивитись на острові Джарилгач та ціни

Закриті кордони – чудова нагода відкрити для себе Україну. І якщо про заповідник Асканія Нова чи пустелю Олешківські піски ми вчили у школі, то про острів Джарилгач знають одиниці.

Найкоротший шлях до нього зі Скадовська по воді, на судні. Годинний трансфер коштує 200 грн з людини. Якщо пощастить, дорогою можна побачити дельфінів.

Джарилгач – найбільший незаселений острів Чорного моря. Його намило ріками, які тут раніше протікали. Пляж встелений не галькою, а м’яким білим піском; пологе узбережжя омивається чистою блакитною водою, місцями з бірюзовим відтінком. Саме за це острів заведено називати українськими Мальдівами.

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На пляжі ви не купите пахлави чи креветок, тут немає ресторанів і готелів. Зводити будь-які постійні споруди – заборонено. А якщо хочеться лишитись на ночівлю, можна поставити намет.

Сезон тут триває від початку квітня і аж до кінця жовтня.

Вгамує спрагу джерело із прісною водою, знайти його легко. Орієнтир – маяки. Старшому понад століття – зі злізлою фарбою, зате обліплений легендами. Найпоширеніша – що його проектував учень Ейфеля, того самого, на честь якого названа вежа у Парижі.

Від Києва до острова Джарилгач 780 км. Якщо добиратися на машині, то найкраще маршрутом Київ-Одеса-Миколаїв-Херсон-Скадовськ.

Якщо ж своїм ходом, то поїздом до Херсона, а там від залізничного вокзалу на маршрутці до Скадовська. Зазвичай їх ціна від 100 до 140 грн.

Дістатися зі Скадовська на острів Джарилгач можна в дві точки – коса Глибока і Маяки. У цьому вам допоможе водний транспорт, який регулярно курсує в літній сезон.

Побувати на острові можна і з екскурсіями, які пропонують найближчі курортні містечка – Залізний Порт, Лазурне, Приморське.

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