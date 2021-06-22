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Вікторія Гірко |

Отдых в Болгарии и Турции может подорожать — причина

Цены на отдых в Болгарии и Турции могут подскочить, потому украинцам, которые планируют отпуск в этих странах, советуют продумать и так называемый план Б.

Вероятное подорожание отдыха объясняют тем, что Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и Болгарией.

Официально его приостановили в первой половине мая, объяснив это высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Но когда в РФ начали фиксировать вспышку заболевания, то полеты решили возобновить.

В то же время страны, которые зарабатывают на туризме, россиян ждут. Надеются, что свидетельства о вакцинации, необходимые при пересечении границы, уберегут их от завоза новой волны эпидемии.

Между тем гостиницы в Украине также начали принимать первых туристов. В отличие от зарубежных курортов, здесь пока держат цены на уровне средних, хотя в пик сезона планируют повышение.

Куда поехать на отдых в Украине и сколько это будет стоить — читайте в нашем материале.

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