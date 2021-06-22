Відпочинок в Болгарії і Туреччині може здорожчати – причина

Ціни на відпочинок в Болгарії і Туреччині можуть підскочити, тому українцям, які планують відпустку в цих країнах радять продумати і так званий план Б.

Ймовірне здорожчання відпочинку пояснюють тим, що Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною і Болгарією.

Офіційно його призупинили у першій половині травня, пояснивши це високим рівнем захворюваності на Covid-19. Але коли в РФ почали фіксувати спалах захворювання, то польоти вирішили відновити.

Водночас країни, які заробляють на туризмі, на росіян чекають. Сподіваються, що свідоцтва про вакцинацію, необхідні під час перетину кордону, вбережуть їх від завезення нової хвилі епідемії.

Тим часом готелі в Україні також почали приймати перших туристів. На відміну від закордонних курортів, тут поки тримають ціни на рівні середніх, хоча у пік сезону планують підвищення.

Куди поїхати на відпочинок в Україні і скільки це коштуватиме – читайте у нашому матеріалі.

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