Відпочинок в Одесі: 20-кілометрові черги на в’їзд та наплив туристів

Траса Одеса-Київ, одночасно з відпочинку та на море їдуть тисячі українців. Та аби потрапити до курортного міста або ж виїхати з нього, треба пройти випробування довжелезним затором. Усе через ремонт на мосту над Хаджибейським лиманом, там функціонують лише дві смуги. Автівки шикуються в 20-кілометрові черги. Часом, аби проїхати мостом, люди стоять по 40-50 хв.

Разом з легковими автівками їдуть також і довжелезні каравани з вантажівок.

Вони прямують до вагового-зважувального комплексу, що неподалік. Їм ще складніше, адже при температурі повітря понад 28 градусів, в’їзд фур до Одеси закритий. Тож вони шикуються в багатокілометрові черги вздовж траси і чекають ночі. Жодного порятунку від спеки, жодних зручностей. Аби розвантажити потік транспорту, на обох кінцях мосту працюють патрульні.

Міст через лиман – довгобуд, який ремонтують останні 12 років, втім, цьогоріч триває активна фаза, прокладають три смуги в напрямку Одеси. Проводять роботи з підготовки до гідроізоляції, по лівому проїзду налаштовують пристрої буронабивних сваїв та регідії. Також під мостом встановлять автоматизований вантажний комплекс, який без людського втручання контролюватиме вантажопотоки.

Завершити ремонт повністю обіцяють за рік. Затори почали утворюватися лише цього року – через закриті кордони більшості країн, тож українці зі всієї країни їдуть на відпочинок до Чорного моря.

Курортний сезон в Одесі почався лише коли дозволили роботу міжміського та залізничного транспорту, втім туристів, порівняно з минулими роками значно менше. Ціни на оренду житла порівняно з минулим роком не змінилися.

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