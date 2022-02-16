Соответствует стандартам НАТО: в Харькове представили модернизированный танк Т-64

Харьковский бронетанковый завод представил модернизированный танк Т-64.

Самый популярный танк украинской армии получил более мощный двигатель, более защищенную броню и современные системы связи, соответствующие стандартам НАТО. Танк может вести бой даже ночью, а в этом году его оснастят бортовыми компьютерами.

Танк Т-64 шестьдесят лет назад создали харьковские конструкторы, но машина популярна до сих пор, ее только совершенствуют. Это – одна из последних версий – Т-64 БМ2.

Модернизированный танк стал тяжелее нескольких тонн, однако это не повлияло на его маневренность. Все из-за 6-цилиндрового двигателя, а это дополнительные 300 лошадиных сил. Общая мощность в тысячу лошадиных сил позволяет 46-тоннику легко передвигаться на передовой в любую погоду.

В то же время вес танка увеличился из-за брони, которая дает дополнительную защиту, рассказал главный инженер завода Владимир Шаргуленко. Противокумулятивная решетка защищает броню от реактивных гранат, а дополнительные бронелисты прикрывают топливный бак.

Кроме того, танк имеет защиту “нож” — это разработка харьковских конструкторов: в передней части танка закладывают взрывчатки, противодействующие снарядам.

Резиновые щитки защищают от попадания пуль и обломков снаряда в основание башни, а 125-ти миллиметровая пушка точно попадает в цель на расстоянии до 5 км.

Бой можно вести даже ночью благодаря тепловизору и системе ночного видения.

Обновленный Т-64 имеет современные системы навигации и связи, отвечающие стандартам НАТО: переговоры защищены шифрованием и недоступны врагу.

До 2014 года танки Т-64 сотнями ржавели на складах Минобороны. Война требовала быстрого вооружения армии, машины разбирали до винтика, ставили новую оснастку и поставляли в войско.

Сегодня Харьковский бронетанковый завод загружен до конца года: есть контракты на ремонт и модернизацию нескольких десятков танков четырех модификаций.

Также на заводе планируют ремонтировать танки Т-80 и БТРы, восстановлению которых завод научился в прошлом году.

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